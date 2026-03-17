Три вековых рекорда побили в Москве

Климатолог Локощенко: В Москве побиты три вековых температурных рекорда

В марте в Москве и области погода побила три вековых температурных рекорда. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

«Начиная с 12 марта, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, пали три вековых рекорда максимальной за сутки температуры воздуха в Москве для отдельных дней», — заявил климатолог.

Так, 12 марта температура воздуха впервые за 148 лет достигла 13,6 градуса Цельсия. На следующий день она повысилась до 15,1 градуса, а 15 марта столбики термометров показали плюс 11,5 градуса — эти показатели также стали максимальными более чем за 100 лет.

Причиной необычно теплой для Москвы погоды стало нахождение региона на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью, пояснил Локощенко. На этом фоне с юго-восточными потоками в столицу попали тропические воздушные массы из Средней Азии и Ирана. Одновременно с этим ярко выраженные антициклональные условия привели к почти ясной погоде, что усилило потепление. Однако абсолютный рекорд для марта в плюс 19,5 градуса Цельсия в Москве пока побит не был, заключил ученый.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что влияние сибирского антициклона на Москву в ближайшие дни ослабнет. Погода в столице станет более облачной, а ночи станут чуть теплее.

