Москвичей предупредили о сибирских ночах

Синоптик Позднякова: Сибирский антициклон принесет в Москву прохладные ночи

Сибирский антициклон принесет в Москву теплые и сухие дни, но прохладные ночи. Об этом предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет aif.ru.

В области температура воздуха ночью опустится до минус 6-1 градуса, а днем — поднимется до плюс 7-12 градусов. В самой Москве дневные показатели будут достигать плюс 9-11 градусов. «Не исключено, что сегодня и завтра температурные показатели приблизятся к рекордным значениям или даже обновят их», — подчеркнула синоптик.

Со второй половины недели возможна переменная облачность, и ночи станут чуть теплее. В ночь на четверг, 19 марта, столбики термометров покажут от минус пяти до нуля градусов по области и около нуля — в столице. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов как в Москве, так и в Подмосковье. К выходным, по словам Поздняковой, погода перестанет быть аномально теплой и вернется к климатической норме.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в выходные, 21 и 22 марта, воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов. В ночное время столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов Цельсия.