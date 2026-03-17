Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 17 марта 2026Экономика

Москвичей предупредили о сибирских ночах

Синоптик Позднякова: Сибирский антициклон принесет в Москву прохладные ночи
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Сибирский антициклон принесет в Москву теплые и сухие дни, но прохладные ночи. Об этом предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет aif.ru.

В области температура воздуха ночью опустится до минус 6-1 градуса, а днем — поднимется до плюс 7-12 градусов. В самой Москве дневные показатели будут достигать плюс 9-11 градусов. «Не исключено, что сегодня и завтра температурные показатели приблизятся к рекордным значениям или даже обновят их», — подчеркнула синоптик.

Со второй половины недели возможна переменная облачность, и ночи станут чуть теплее. В ночь на четверг, 19 марта, столбики термометров покажут от минус пяти до нуля градусов по области и около нуля — в столице. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов как в Москве, так и в Подмосковье. К выходным, по словам Поздняковой, погода перестанет быть аномально теплой и вернется к климатической норме.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в выходные, 21 и 22 марта, воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов. В ночное время столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok