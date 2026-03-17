12:55, 17 марта 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Паршина: 21-22 марта в Москве ожидается около плюс 10 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Следующие выходные в Москве обещают быть теплыми и сухими. Об этом агентству РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье, 21-22 марта, погода в Москве будет комфортной. В дневные часы столбики термометров будут держаться около отметки плюс 10 градусов, а ночью похолодает до минус 3 — плюс 2 градусов. Несмотря на такие резкие перепады температуры в течение дня осадков на протяжении всей недели не предвидится, подчеркнула Паршина.

Ранее москвичам пообещали аномально теплую погоду во второй половине марта. Температура до конца месяца будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов, правда, по ночам продолжит оставаться слабоотрицательной. На фоне потепления в Москве стремительно тают сугробы. По расчетам метеорологов, столица окончательно попрощается со снегом ближе ко Дню космонавтики, 12 апреля.

    Последние новости

    Стала известна судьба серого кардинала Ирана после атаки Израиля

    «Баба-яга» помогла российским военным поразить пункт управления дронами ВСУ

    В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области

    Собчак оценила внешность миллиардера Безоса на фото с афтепати «Оскара»

    Молдавия захотела с помощью союзников вывести войска России из Приднестровья

    Россиянин рассказал про начавшийся на Шри-Ланке хаос из-за нового запрета

    Обнаружен простой способ борьбы с бессонницей и тревожностью

    Шойгу оценил динамику усиления оружия в арсенале Украины

    Раскрыт размер предотвращенного ущерба от хищений на производстве вооружений

    Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 россиянок

    Все новости
