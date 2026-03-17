Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Паршина: 21-22 марта в Москве ожидается около плюс 10 градусов

Следующие выходные в Москве обещают быть теплыми и сухими. Об этом агентству РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье, 21-22 марта, погода в Москве будет комфортной. В дневные часы столбики термометров будут держаться около отметки плюс 10 градусов, а ночью похолодает до минус 3 — плюс 2 градусов. Несмотря на такие резкие перепады температуры в течение дня осадков на протяжении всей недели не предвидится, подчеркнула Паршина.

Ранее москвичам пообещали аномально теплую погоду во второй половине марта. Температура до конца месяца будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов, правда, по ночам продолжит оставаться слабоотрицательной. На фоне потепления в Москве стремительно тают сугробы. По расчетам метеорологов, столица окончательно попрощается со снегом ближе ко Дню космонавтики, 12 апреля.