Назван срок исчезновения снега в Москве

Синоптик Тишковец: Снег в Москве сойдет ко Дню космонавтики

Москва может попрощаться со снегом ко Дню космонавтики. Такой прогноз в своем Telegram-канале огласил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец,

С понедельника, 16 марта, погода обрадует столичных жителей солнцем и по-настоящему апрельским теплом: в сумерках столбики термометров не опустятся ниже нуля-минус 3 градусов, но в дневные часы воздух прогреется до плюс 8-11 градусов. На фоне нарастающего потепления снег начнет активно таять. Только за выходные снежный покров, по расчетам синоптика, потеряет в высоту 10-12 сантиметров. За следующую неделю показатель уменьшится еще на 20 сантиметров, а к концу марта от прежних гигантских сугробов останется всего 10-15 сантиметров снега. Полностью, по словам Тишковца, снег исчезнет уже 12 апреля.

Ранее сообщалось о стремительном сходе снега в Санкт-Петербурге. На 13 марта высота снежного покрова в городе на Неве составляла менее 0,5 сантиметра. С учетом того, что снегом сейчас покрыто меньше половины поверхности города, синоптики говорят о фактическом сходе снега. Со снегом уже попрощались на юго-западе Ленобласти, на территории от города Ломоносов и деревни Николаевской до города Кириши.