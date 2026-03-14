Петербург попрощался со снегом

Синоптик Леус: Высота снежного покрова в Петербурге опустилась ниже 0,5 см

Санкт-Петербург освободился от снега. Об этом в своем Telegram-канале рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сход снега был зафиксирован в пятницу, 13 марта. Тогда, по наблюдениям синоптика, высота снежного покрова в Северной столице опустилась ниже 0,5 сантиметра. С учетом того, что снегом сейчас покрыто меньше половины поверхности города, можно говорить о фактическом сходе снега. В частности, со снегом уже попрощались на юго-западе Ленинградской области, на территории от города Ломоносов и деревни Николаевской до города Кириши. В других же районах региона снежный покров пока сохраняется, в особенности много его остается на востоке области.

Снег в городе на Неве сходит на нет на фоне череды тепловых рекордов. Город, по словам Леуса, их буквально «штампует». Так, в субботу, 14 марта, столбики термометров в Петербурге достигли отметки плюс 10,8 градуса, тем самым побив суточный максимум 2015 года. Данный рекорд стал четвертым подряд. При этом метеоролог не исключает, что новый рекорд будет поставлен уже завтра.

Серию тепловых рекордов ранее поставила Москва. 13 марта температура воздуха в мегаполисе поднялась выше плюс 12 градусов. Прежний рекорд держался более двадцати лет.