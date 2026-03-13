18:28, 13 марта 2026Экономика

Москва поставила очередной тепловой рекорд

Синоптик Позднякова: Температура в Москве поднялась выше плюс 12 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москва побила очередной метеорекорд. Своим наблюдением со столичными жителями в своем Telegram-канале поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В пятницу, 13 марта, по данным синоптика, столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ поднялись выше плюс 12 градусов. Таким образом, в мегаполисе был обновлен суточный рекорд тепла — прежде самым высоким показателем для 12 марта считался плюс 11,5 градуса, такую температуру фиксировали в последний раз в 2002 году.

Поставленный тепловой рекорд стал вторым за месяц. Еще один был обновлен только в четверг, 12-го числа. Тогда воздух прогрелся до плюс 12 градусов, побив рекорд 2025 года. Такими темпами, как предполагает Позднякова, текущий март в Москве поставит не меньше температурных рекордов, чем в прошлом году.

Новые рекорды тепла могут быть поставлены в выходные, 14-15 марта. Тогда температура, вероятно, превысит климатическую норму на 8 градусов.

