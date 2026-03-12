В Москве стало слишком тепло

Синоптик Леус: Москва обновила рекорд тепла для 12 марта с плюс 12 градусов

В столице в четверг, 12 марта, был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 12 градусов Цельсия. Таким образом температура опередила предыдущий рекорд, поставленный в 2025 году, на один градус Цельсия.

Точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее москвичам пообещали «мощную весну» с аномально высокой температурой. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, снежный покров в столице может исчезнуть на две недели раньше нормального срока. Синоптик считает, что к концу марта высота сугробов сократится с нынешних 44 сантиметров до одного-шести сантиметров.