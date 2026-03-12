Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:19, 12 марта 2026Экономика

Москвичей предупредили об аномалии в апреле

Синоптик Тишковец: Москву ждет аномально теплый апрель
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В грядущем апреле жителей Москвы ожидает аномально теплая погода. Прогноз на следующий месяц дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в следующем месяце наступит «мощная весна» с температурой на три-четыре градуса выше климатической нормы. При этом снежный покров в столице может исчезнуть на две недели раньше нормального срока. К концу марта высота сугробов сократится с нынешних 44 сантиметров до одного-шести сантиметров, а с наступлением апреля снег растает полностью.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Москве могут обновиться сразу три температурных рекорда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вероломное нападение». Кадыров впервые прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке и резко высказался о действиях Ирана

    В США назвали возможные сроки окончания блокировки Ормузского пролива

    Привычные продукты оказались связаны с повышенным риском переломов

    Готовивший подрыв российского военного задал при задержании всего один вопрос

    МИД Ирана ответил на сообщения о ранении нового верховного лидера

    Ким Чен Ын лично испытал новый северокорейский пистолет и попал на фото

    Россиянин выиграл четыре миллиона рублей благодаря победе «Динамо» над ЦСКА

    Стало известно о суициде пережившего теракт в «Крокус Сити Холле»

    Зеленский по-хамски высказался о сторонниках присоединения Крыма к России

    Льготные автокредиты с низким процентом предложили выдавать семейным россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok