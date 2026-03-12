Москвичей предупредили об аномалии в апреле

Синоптик Тишковец: Москву ждет аномально теплый апрель

В грядущем апреле жителей Москвы ожидает аномально теплая погода. Прогноз на следующий месяц дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в следующем месяце наступит «мощная весна» с температурой на три-четыре градуса выше климатической нормы. При этом снежный покров в столице может исчезнуть на две недели раньше нормального срока. К концу марта высота сугробов сократится с нынешних 44 сантиметров до одного-шести сантиметров, а с наступлением апреля снег растает полностью.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Москве могут обновиться сразу три температурных рекорда.