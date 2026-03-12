Москва приготовилась побить три рекорда

Синоптик Тишковец: В Москве может быть побито три температурных рекорда

В ближайшие дни в Москве могут обновиться три температурных рекорда. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Череда рекордов может начаться в четверг, 12 марта. Согласно прогнозам, температура днем может достигнуть или превысить 11 градусов тепла — рекорд для этого дня, установленный в 2025 году. В таком случае температурный фон превысит климатическую норму на 10-12 градусов и окажется на уровне показателей второй половины апреля. Воздух в столице может прогреться до плюс 12-плюс 14 градусов.

В пятницу может произойти повтор суточного рекорда тепла 2002 года, когда температура выросла до плюс 11,5 градуса. Днем ожидается плюс 11-плюс 13 градусов. Максимальный показатель также может быть достигнут в воскресенье, когда столбики термометров достигнут отметки 10 градусов. Рекорд для этого дня составляет плюс 9,8 градуса и держится с 2015 года.

Ранее в Москве зафиксировали приближение температурного рекорда 11 марта. Температурный фон оказался на один градус ниже максимального значения.