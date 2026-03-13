Реклама

14:02, 13 марта 2026Экономика

Москва подготовилась к новому рекорду

Синоптик Позднякова: В выходные погода в Москве побьет новый рекорд тепла
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В выходные, 14 и 15 марта, в Москве ожидается солнечная и теплая погода, которая превысит климатическую норму на 8 градусов. Подготовиться к новому температурному рекорду призвала жителей столицы главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает RT.

Антициклон, который придет с севера Казахстана, распространит свое влияние на всю территорию до Балтики. На этом фоне в столице установится сухая и солнечная погода, и температурные показатели будут близкими к рекордным значениям.

«Я считаю, что мы сегодня побьем рекорд температуры, потому что у нас в прогнозе плюс 11-13 градусов Цельсия. А максимальная температура [для данного периода] ранее наблюдалась в 2002 году — плюс 11,5 градуса Цельсия», — рассказала синоптик. Позднякова уточнила, что аналогичная погода сохранится все выходные дни.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в ближайшие дни в Москву вернутся морозы до минус 5 градусов.

