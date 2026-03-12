Реклама

Экономика
20:37, 12 марта 2026Экономика

Москвичей предупредили о скором возвращении холодов

Синоптик Леус: В ближайшие дни в Москву вернутся морозы до минус 5 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Оттепель и рекордное тепло в Московском регионе скоро сменятся похолоданием. О возвращении морозов жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова передает РИА Новости.

«Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Еще в марте температура до минус 5 градусов в Москве будет понижаться. Март — это еще не весна по климату», — подчеркнул синоптик.

По словам Леуса, такие температуры в столице могут ощутить уже в ближайшие дни, однако точных дат специалист не назвал. Метеоролог также ожидает заморозки в апреле и мае.

Ранее Леус рассказал, что в четверг, 12 марта, в Москве был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Воздух в столице прогрелся до плюс 12 градусов — это на один градус Цельсия больше, чем в 2015 году, когда был зафиксирован предыдущий максимум.

