Москвичам пообещали аномально теплый март

Температура в Москве во второй половине марта будет выше нормы на 6−7 градусов

Аномальное тепло задержится в Москве до апреля. О погоде во второй половине марта RTVI рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Во многом характер погоды будет определяться влиянием антициклона. На этой неделе, по прогнозам синоптика, она будет стабильной и не по-мартовски теплой — Позднякова не исключает и новые температурные рекорды 16 и 17 марта. В ночные часы температура пока будет слабоотрицательной, от нуля до минус 3 градусов. При этом внутри Садового кольца она не опустится ниже нулевой отметки, а по области может похолодать до минус 6 градусов.

Вплоть до воскресенья, 22 марта, столбики термометров днем будут держаться около плюс 10-12 градусов, опережая климатическую норму на 6-7 градусов. Осадков в ближайшие дни метеоролог не прогнозирует.

Ранее синоптики рассчитали, когда в Москве исчезнут сугробы. Снег в мегаполисе может сойти ко Дню космонавтики, 12 апреля.