ПМЭФ-2026. День первый

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14:57, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможной причастности стран Балтии к удару по Петербургу

Депутат Чепа обвинил Запад в провокациях ради сбития российских БПЛА над Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Инцидент в Румынии якобы с российским дроном — это провокация для того, чтобы страны НАТО могли начать сбивать беспилотники и другие средства Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) над пространством Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) летели на Санкт-Петербург со стороны стран Балтии, их маршрут пролегал через Финский залив.

«Они стали говорить, что мы для того, чтобы вы случайно не залетали на нашу территорию, будем сбивать на той территории, по которой идут, это сильно напугает, давайте сбивать на границе, давайте на подлете сбивать, промахнемся — ну, промахнемся, попадем куда-то, так бывает, война, тогда думайте, что делаете. Они провоцируют, они действуют, надо отвечать», — высказался депутат.

Как сообщалось ранее, глава Петербурга Александр Беглов официально подтвердил разрушения в городе из-за ударов украинских БПЛА. По его словам, при атаке есть и пострадавшие.

До этого в НАТО анонсировали усиление восточного фланга после инцидента с падением беспилотника на крышу жилого дома в Румынии.

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