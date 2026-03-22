Российский регион «поплыл» после мощных зимних снегопадов

На Камчатке затопило жилые дома из-за активного таяния снега

Жители Камчатки столкнулись с негативными последствиями активного таяния снега после обильных зимних осадков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подтопленным оказался ряд жилых домов в регионе. Высокий уровень воды был, в частности, зафиксирован в городе Петропавловске-Камчатском. Там затопило подъезды и подвалы многоквартирных домов.

В сложившихся непростых реалиях местным жителям приходится передвигаться по городу в высоких резиновых сапогах. С трудностями столкнулись и водители машин. Передвигаться на транспортных средствах в некоторых частях города стало невозможно из-за размытых дорог. Подобные проблемы возникли на фоне активного таяния снега в регионе.

Прогнозы синоптиков также остаются неутешительными. На следующей неделе в регионе потеплеет, из-за чего жители региона рискуют столкнуться с усилением потопов.

В начале 2026 года на Камчатку обрушились мощнейшие за 50 лет снегопады. Жители оказались заблокированы в магазинах, был отменен общественный транспорт. На этом фоне высота сугробов в регионе достигла почти двух метров.