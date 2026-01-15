Камчатка переживает снежный апокалипсис. В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина. Что известно о стихии и ее жертвах?

На Камчатке ввели режим ЧС из-за аномальных снегопадов

На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за погодного апокалипсиса. Петропавловск-Камчатский накрыло аномальными осадками. Жертвами погодной стихии стали два человека: одного мужчину нашли под сошедшей с кровли наледью; на второго местного жителя снег обрушился, когда он откапывал свой автомобиль.

На Камчатке ввели режим ЧС

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе. За понедельник и вторник, 12-13 января, в Петропавловске-Камчатском выпало 52 процента от месячной нормы осадков.

По данным синоптиков, 12-13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52 процента месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Из-за обрушившихся осадков в аэропорту Елизово были заблокированы сотни человек. На вылет задерживаются 10 рейсов, шесть задержаны на сутки, еще один рейс не может вылететь вторые сутки, один рейс отменен. На прилет задержано 19 рейсов, один отменен.

Жертвами снегопада стали два человека

В Петропавловске-Камчатском 60-летнего мужчину раздавило сошедшей с кровли наледью у многоквартирного дома на улице Советской. Тело обнаружили под завалом — веса сошедшего с высоты двухэтажного здания снега хватило, чтобы нанести мужчине травмы, несовместимые с жизнью.

Второй жертвой стал 62-летний житель района Сероглазка. На него обрушился снег с крыши частного дома. Прибывшие спасатели не смогли его спасти.

Занесенные снегом автомобили в Петропавловске-Камчатском Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина

Во вторник, 13 января, в центре города, на улице Набережной, большая снежная масса сошла на дорогу, сломав деревья и перекрыв проезжую часть. Движение транспорта на участке было затруднено. В результате случившегося никто не пострадал.

Снегоуборочная машина в Петропавловске-Камчатском, 15 января 2026 года Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В городе выпало так много снега, что сугробы достигли вторых этажей. Некоторые местные жители оказались заблокированы в магазинах. Из-за снежного коллапса машины скорой помощи не могут подъехать к домам, поэтому пациентов приходится нести к машинам на руках.

Виновником снежного апокалипсиса стал Охотоморский циклон

На Камчатку обрушился Охотоморский циклон, принесший не только аномальный снегопад, но и порывы ветра до 50 метров в секунду. Видимость опустилась до нулевой, местные жители не могли передвигаться по улицам.

50 метров в секунду достигала скорость ветра при обрушении циклона

В МЧС жителей региона предупредили, что в четверг, 15 января, в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, в Усть-Большерецком и Елизовском муниципальных округах прогнозируется ветер со скоростью до 30 метров в секунду, на юге Усть-Большерецкого округа — до 38 метров в секунду.

В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском муниципальном округе ожидается местами сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.