Экономика
08:23, 15 января 2026Экономика

Россиянина раздавило сошедшим с крыши снегом

В Петропавловске-Камчатском мужчину раздавило сошедшим с крыши снегом
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петропавловске-Камчатском мужчину раздавило сошедшей с кровли наледью. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на регионального министра чрезвычайных ситуаций Сергея Лебедева.

Снежная масса обрушилась на горожанина со скатной крыши многоквартирного дома по улице Советской. В момент обвала мужчина откапывал свой автомобиль. На место происшествия прибыли спасатели КГКУ «ЦОД». Тело обнаружили под завалом — веса сошедшего с высоты двухэтажного здания снега хватило, чтобы нанести мужчине травмы, несовместимые с жизнью. Личность горожанина установила полиция, проводятся следственные мероприятия.

В начале недели Камчатку захватил Охотоморский циклон, который принес с собой метели и сильные снегопады. В краевой столице объявили лавинную опасность, одна лавина уже сошла в центре города. Ранее в другом городе края, Вилючинске, глыба льда пробила окно в квартире. Снежная масса проломила стекло в детской, разбросав осколки по всей комнате. В результате произошедшего никто не пострадал.

    Последние новости

