На Камчатку обрушился циклон

На Камчатке перекрыли дороги из-за циклона

На Камчатку обрушился Охотоморский циклон, из-за которого на острове разбушевалась непогода. О последствиях пишет Telegarm-канал Mash.

Из-за осадков и сильного ветра были перекрыты некоторые дороги, в нескольких зданиях выбило окна, а автомобили оказались завалены снегом. Порывы ветра мешают местным жителям передвигаться по улицам. Видимость стала нулевой. С 13 по 15 января в нескольких частях региона ожидается сход лавин.

Спецслужбы находятся в режиме повышенной готовности. Занятия в школах Петропавловска-Камчатского были отменены, учебные учреждения переводят на дистанционную работу. Власти рекомендовали фирмам и предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим.

Ранее сообщалось, что из-за рекордного снегопада в Москве коммунальщики за два дня собрали почти миллион кубометров снега.