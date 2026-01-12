Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:03, 12 января 2026Экономика

На Камчатку обрушился циклон

На Камчатке перекрыли дороги из-за циклона
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На Камчатку обрушился Охотоморский циклон, из-за которого на острове разбушевалась непогода. О последствиях пишет Telegarm-канал Mash.

Из-за осадков и сильного ветра были перекрыты некоторые дороги, в нескольких зданиях выбило окна, а автомобили оказались завалены снегом. Порывы ветра мешают местным жителям передвигаться по улицам. Видимость стала нулевой. С 13 по 15 января в нескольких частях региона ожидается сход лавин.

Спецслужбы находятся в режиме повышенной готовности. Занятия в школах Петропавловска-Камчатского были отменены, учебные учреждения переводят на дистанционную работу. Власти рекомендовали фирмам и предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим.

Ранее сообщалось, что из-за рекордного снегопада в Москве коммунальщики за два дня собрали почти миллион кубометров снега.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже не были подключены к радарам». С-300 и «Буки» не защитили Мадуро от налета США. Кто виноват в провале обороны Венесуэлы?

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стриптиз Санта-Клаусов на новогоднем детском шоу в российском городе попал на видео

    Стюардесса частного самолета раскрыла размер своей зарплаты

    Леонардо Ди Каприо стал мемом в сети из-за выражения лица на «Золотом глобусе»

    В Москве резко похолодает

    Принц Гарри придумал способ помириться с королем Карлом III

    Раскрыта неожиданная причина нарушений работы поджелудочной железы

    Мадуро решил «стоять до конца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok