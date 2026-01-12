Реклама

Экономика
13:12, 12 января 2026Экономика

Московские коммунальщики собрали почти миллион кубометров снега за два дня

Коммунальщики Москвы собрали 0,75 млн кубометров снега за два дня снегопадов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Сотрудники коммунальных служб Москвы в связи с рекордным снегопадом собрали почти миллион кубометров снега с улиц города за два дня. Об этом со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства сообщил ТАСС.

«На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 миллиона кубических метров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января», — поделился информацией собеседник агентства. В случае если бы объем направленного на снегоплавильные пункты, решили бы уложить в стандартные железнодорожные полувагоны, он бы поместился более чем в 8,5 тысячи полувагонов. Поезд из них растянулся бы на более чем 109 километров, что примерно соответствует пути от Казанского вокзала до Коломны.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что работы, направленные на ликвидацию последствий экстремальных снегопадов, продолжаются в круглосуточном режиме, поскольку осадки, хотя и менее интенсивные, не прекращаются до сих пор. Представитель комплекса городского хозяйства уточнил, что к среде, 14 января, высота сугробов в городе может увеличиться еще до 12 сантиметров.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал небольшой снег 12 и 13 января, а также в середине недели. По словам специалиста, в пятницу, 16 января, снегопад усилится.

