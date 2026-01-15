Реклама

Экономика
08:08, 15 января 2026Экономика

В российском городе глыба льда пробила окно в квартире

В Вилючинске глыба льда пробила окно в детской
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Вилючинске глыба льда пробила оконное стекло в квартире. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, происшествие случилось в одном из многоквартирных домов на улице Приморской. Крышу здания в последние дни не чистили. Скопившийся на кровле снег и наледь начали подтаивать и соскользнули вниз. Сметая все на своем пути, ледяная масса разбила окно в детской. Осколки стекла разлетелись по всей комнате, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне на Камчатку обрушился Охотоморский циклон. Полуостров охватили метели и сильные снегопады. Спецслужбы привели в режим повышенной готовности, в Петропаловске-Камчатском объявлена лавинная опасность. В центре города во вторник, 13 января, уже сошла лавина — снежная масса перекрыла дорогу в районе стадиона «Спартак». О пострадавших не сообщалось.

