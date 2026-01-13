В центре российского города сошла лавина

В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина

В Петропавловске-Камчатском после сильнейшей метели сошла лавина. Об этом пишет губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось в центре города на улице Набережной, в районе стадиона «Спартак». Большая снежная масса сошла на дорогу, сломав деревья и перекрыв проезжую часть, из-за чего движение автотранспорта оказалось затруднено. Для расчистки дороги к месту происшествия выехали оперативные службы и спецтехника. Пострадавших в результате инцидента, как сообщается, нет.

Ранее на Камчатку обрушился циклон, пришедший с Охотского моря. Он принес с собой обильные осадки и сильный ветер. Из-за непогоды снегом на полуострове завалило автомобили и выбило окна в домах. Были перекрыты дороги. Спецслужбы приведены в режим повышенной готовности, сотрудников рекомендовали перевести на удаленный режим работы. Опасность схода лавин в регионе сохраняется вплоть до четверга, 15 января.