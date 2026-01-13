Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:08, 13 января 2026Экономика

В центре российского города сошла лавина

В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Петропавловске-Камчатском после сильнейшей метели сошла лавина. Об этом пишет губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось в центре города на улице Набережной, в районе стадиона «Спартак». Большая снежная масса сошла на дорогу, сломав деревья и перекрыв проезжую часть, из-за чего движение автотранспорта оказалось затруднено. Для расчистки дороги к месту происшествия выехали оперативные службы и спецтехника. Пострадавших в результате инцидента, как сообщается, нет.

Ранее на Камчатку обрушился циклон, пришедший с Охотского моря. Он принес с собой обильные осадки и сильный ветер. Из-за непогоды снегом на полуострове завалило автомобили и выбило окна в домах. Были перекрыты дороги. Спецслужбы приведены в режим повышенной готовности, сотрудников рекомендовали перевести на удаленный режим работы. Опасность схода лавин в регионе сохраняется вплоть до четверга, 15 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    МИД России выразил протест послу Польши

    Появились подробности расследования трагедии с младенцами в российском роддоме

    Безногого участника СВО дважды не пустили в российский бар

    Новые снимки 44-летней Алессандры Амбросио в бикини вызвали споры в сети

    Мужчина выиграл 2,5 миллиарда рублей в лотерею после 20 лет неудач

    В российском городе иностранный гражданин заселил в хостел более 1,7 тысячи мигрантов

    Россиян попросили провериться на опасные болезни после отпуска в популярной пляжной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok