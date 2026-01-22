Назван регион России с двухметровыми сугробами

Гидрометцентр: На Камчатке сугробы достигли почти двух метров

Самые высокие сугробы отмечаются на юге Камчатского края, где высота снежного покрова достигает почти двух метров (197 сантиметров). Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

С четверга по воскресенье, 22-25 января, в Камчатском крае ожидается снег, в субботу, 24 января, осадки будут сильными. В регионе пройду метели, ветер усилится.

На втором месте по уровню сугробов оказалась Магаданская область, где местами они достигли 100-155 сантиметров. Сильный снегопад в регионе ожидается в воскресенье. На Чукотке сугробы достигли высоты в 50 сантиметров. Снег продолжит идти до пятницы, в выходные осадки будут небольшими.

Ранее российские регионы выделили Камчатке технику для помощи в уборке последствий рекордного за 50 лет снегопада.