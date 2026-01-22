Реклама

10:53, 22 января 2026

Камчатку решили откопать всем миром

Регионы выделили доптехнику Камчатке на ликвидацию последствий снегопадов
Елизавета Городищева
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатку поступила первая партия снегоуборочной техники с Сахалина для борьбы с последствиями циклона. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

Бортом МЧС были доставлены два мощных погрузчика. Остальная крупная техника грузится на судно, которое доставит ее в регион. Также ожидается, что военно-транспортная авиация доставит 10 снегоуборочных машин, бульдозеров и экскаваторов из Москвы. Он подчеркнул, что от Москвы — помощь региону безвозмездная, она останется в крае.

Следующий рейс МЧС планируется из Владивостока, где также подготовили технику для помощи Камчатке.

Ранее на регион обрушились мощнейшие за 50 лет снегопады. Жители оказались заблокированы в магазинах, был отменен общественный транспорт. Некоторые придумали развлечения — выпрыгивали из окон домов прямо в огромные сугробы.

