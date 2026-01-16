В российском городе стали массово прыгать из окон из-за непогоды

Жители Петропавловска-Камчатского массово прыгают из окон в сугробы

Жители Петропавловска-Камчатского стали массово прыгать из окон из-за непогоды. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Прыжки из окна в выросшие сугробы стали для молодых горожан очередным «челленджем» на фоне обильных снегопадов. Петропавловцы не боятся прыгать даже из окна пятого этажа — сугробы в городе выросли настолько большими, что смягчают падение даже с такой высоты.

В начале недели Камчатку захватил Охотоморский циклон, принесший на территорию полуострова метели и сильные снегопады. В краевой столице объявили лавинную опасность, одна лавина уже сошла в центре города, в районе стадиона «Спартак». Сошедшая снежная масса поломала деревья и перекрыла проезжую часть. Другая лавина заблокировала двери мебельного магазина с покупателями внутри. В другом городе края, Вилючинске, глыба льда пробила окно в квартире. Наледь проломила стекло в детской, о пострадавших не сообщалось.