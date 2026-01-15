Реклама

Экономика
13:05, 15 января 2026Экономика

Россиян заблокировало в магазине снежной лавиной

В Петропавловске-Камчатском посетителей магазина заперло снежной лавиной
Виктория Клабукова

Фото: Marina Krisenko / Shutterstock / Fotodom  

В Петропавловске-Камчатском горожане оказались заперты в магазине из-за схода снежной лавины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Свалившаяся с крыши снежная масса преградила выход из магазина «Азбука мебели» — сход снега произошел прямо перед входной дверью в здание. Находившиеся внутри посетители оказались заблокированы. Появившиеся сугробы в высоту достигают второго этажа. Снегом завалило и припаркованные неподалеку автомобили.

В начале недели Камчатку захватил Охотоморский циклон, который принес с собой метели и сильные снегопады. В краевой столице объявили лавинную опасность, одна лавина уже сошла в центре. Происшествие случилось в центре города, в районе стадиона «Спартак». Сошедшая снежная масса поломала деревья и перекрыла проезжую часть.

Ранее в другом городе Камчатского края, Вилючинске, глыба льда пробила окно в квартире. Наледь проломила стекло в детской, разбросав осколки по всей комнате. О пострадавших не сообщалось.

