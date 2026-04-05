09:25, 5 апреля 2026

Улицы дагестанских городов опять затопило

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Зиявутдин Гаджиахмедов / РИА Новости

Сильные дожди, возобновившиеся в Дагестане, привели к повторному затоплению улиц нескольких городов республики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Хуже всего ситуация складывается в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. Вода заливает мосты и домовладения. После первой волны наводнения коммунальные службы прочистили ливневки, и ситуация стабилизировалась. Но в воскресенье водоотвод перестал справляться.

В конце марта из-за ливней режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Махачкале. В столице республики и окрестностях в результате наводнения были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень.

На этой неделе более 30 жителей Каспийска обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Предварительно, проблемы связаны с употреблением питьевой воды. На этом фоне Роспотребнадзор сообщил о начале в республике экстренной вакцинации против вирусного гепатита А.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

    Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

    Попытка удивить друзей кулинарными навыками обернулась «вызывающим сожаление» итогом

    В Казахстане прорвало плотину

    Все новости
