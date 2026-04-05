Улицы дагестанских городов опять затопило

Дождь привел к повторному затоплению улиц нескольких городов в Дагестане

Сильные дожди, возобновившиеся в Дагестане, привели к повторному затоплению улиц нескольких городов республики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Хуже всего ситуация складывается в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. Вода заливает мосты и домовладения. После первой волны наводнения коммунальные службы прочистили ливневки, и ситуация стабилизировалась. Но в воскресенье водоотвод перестал справляться.

В конце марта из-за ливней режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Махачкале. В столице республики и окрестностях в результате наводнения были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень.

На этой неделе более 30 жителей Каспийска обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Предварительно, проблемы связаны с употреблением питьевой воды. На этом фоне Роспотребнадзор сообщил о начале в республике экстренной вакцинации против вирусного гепатита А.