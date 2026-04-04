В российском городе свыше 30 человек отравились питьевой водой

СК России: В Каспийске свыше 30 человек отравились питьевой водой

В Каспийске свыше 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Дагестану.

«Предположительно, ухудшение состояния их здоровья связано с употреблением питьевой воды», — говорится в сообщении.

Организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Согласно полученным результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что сотни детей получили пищевое отравление во время отдыха на горнолыжном курорте во французских Альпах. 1 апреля в центре UCPA в Ла-Плань-1800 выявлено 197 школьников, которые заразились кишечной инфекцией. Всего в отеле проживают 409 детей и 30 взрослых туристов, которые сопровождают их. Среди них ученики частной школы, студенты из Канады, Франции и Бельгии.