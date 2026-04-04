21:24, 4 апреля 2026

Экстренная вакцинация от гепатита А началась в российской республике

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: МЧС России / РИА Новости

В Республике Дагестан из-за недавних сильных наводнений началась экстренная иммунизация против вирусного гепатита А. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.

В первую очередь на вакцинацию направляются работники предприятий и организаций общественного питания, розничной и мелкоптовой торговли продуктами питания, сотрудники, которые обеспечивают снабжение пищевых продуктов, а также работники пищеблоков детских дошкольных учреждений, медицинских учреждений и другие лица, участвующие в приготовлении пищи.

Кроме того, вакцинируют людей, которые вынуждены находиться в пунктах временного размещения, работников организаций, осуществляющих санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов, и в целом участников ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Рекомендовано соблюдать меры личной и общественной гигиены и при необходимости обращаться в медицинские учреждения», — добавили в Роспотребнадзоре.

В конце марта текущего года в Дагестане был введен режим ЧС из-за сильных ливней, которые привели к разрушениям инфраструктуры и массовым отключениям электроэнергии.

