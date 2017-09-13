Мальчик провалился под землю и погиб в Тюменской области

Восьмилетний мальчик погиб при провале грунта на территории школы в Тюменской области. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

В среду днем в правоохранительные органы села Викулово Викуловского района поступило сообщение о том, что один из учеников местной школы провалился под землю. Прибывшие на место сотрудники МЧС в ходе поисковых работ обнаружили тело ребенка.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора Тюменской области, все ученики и сотрудники школы были эвакуированы. Место происшествия огорожено, специалисты Главного управления строительства региона проводят там необходимые аварийно-восстановительные работы.

В пресс-службе губернатора добавили, что после этого инцидента власти проверят все образовательные учреждения Тюменской области. Школа, где произошел провал грунта, будет закрыта до понедельника, 18 сентября. За это время специалисты обследуют территорию и фундаменты строений.

Ранее в сентябре в окрестностях Неаполя семья из трех человек погибла, провалившись в кратер вулкана. 11-летний ребенок и его родители оказались на трехметровой глубине, где умерли от отравления вулканическими газами. Их тела позже извлекли прибывшие на место спасатели.