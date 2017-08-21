Засмотревшийся в смартфон водитель скутера провалился в яму

Видео: theguardian.com

На юго-западе города Бэйхай (Китай) мужчина на скутере упал в яму в дороге. Провал в грунте образовался незадолго до появления водителя. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовало издание The Guardian.

Отмечается, что мужчина не получил серьезных травм. В яму он провалился из-за того, что во время движения смотрел на экран своего телефона.

В июле сообщалось, что 14-летняя школьница умерла в ванне из-за упавшего в ванну смартфона на зарядке. Близкие погибшей надеются, что после произошедшего в соцсетях начнется кампания, направленная на повышение осведомленности об опасности использования смартфонов в ванной комнате.