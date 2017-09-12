В Италии семья из трех человек погибла в кратере вулкана

В кратере вулкана Сольфатара в окрестностях Неаполя погибла семья из трех человек. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает ANSA.
Как рассказали спасатели, 11-летний ребенок отклонился от туристического маршрута, зашел в зону с зыбкой почвой и стал проваливаться под землю. На помощь ему бросился отец, которого также начало засасывать в грунт. Вытащить мужа и сына попыталась мать, однако и она провалилась в подземную ловушку.
Все члены семьи оказались на трехметровой глубине, где умерли от отравления вулканическими газами. Их тела позже извлекли прибывшие на место спасатели.
В октябре 2014 года сообщалось, что жертвами извержения вулкана Онтакэ в Японии стали 48 человек. Извержение сопровождалось мощными выбросами токсичных газов и раскаленного пепла. В момент начала активности вулкана на его склонах находились более 320 человек. Около 60 туристов смогли сразу спуститься. Многим удалось укрыться в двух альпинистских лагерях. Еще 70 пострадавшим понадобилась медицинская помощь.