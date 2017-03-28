На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

На Сицилии продолжается извержение вулкана Этна. Видео с места событий публикует Ruptly.

На протяжении всего марта наблюдатели отмечали потоки лавы, которые извергались из его жерла. Агентство сообщает, что на прошлой неделе раскаленная магма попала в снег: из-за последовавшего взрыва, разбросавшего камни по всей округе, пострадали десять человек. Помимо туристов, на склонах также находилась съемочная группа телеканала «Би-би-си», которая получила задание запечатлеть извержение.

Этна находится на острове Сицилия, высота горы — 3328 метров, она считается самым активным и крупным из действующих вулканов в Европе.