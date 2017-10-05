Школьница в Калуге умерла после баловства с газовым баллончиком

Следователи Калуги начали проверку по факту смерти 15-летней школьницы во дворе одного из домов города. Об этом в четверг, 5 октября, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По предварительным данным, 4 октября девушка вместе с подругой приобрела в сетевом магазине низких цен газовый баллон, содержащий смесь газов — пропан, бутан, изобутан. Газ из баллона она вдыхала в одном из дворов Калуги.

«Со слов подруги погибшей, девушка и ранее периодически "баловалась" вдыханием газа из баллончика. Газовый баллон был обнаружен на месте происшествия и изъят», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, погибшая росла в благополучной семье, занималась спортом и хорошо училась. Следователями назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в августе в подмосковных Люберцах при схожих обстоятельствах погиб десятилетний ребенок, а его ровесник был госпитализировани. Как поясняли источники «Ленты.ру», мальчик и его друг пытались «получить кайф», надышавшись газом для зажигалок, что стало причиной трагедии.