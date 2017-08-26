В Люберцах десятилетний ребенок погиб при попытке надышаться газом для зажигалок

В подмосковных Люберцах от отравления газом погиб ребенок, еще один подросток был госпитализирован. Об этом в субботу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, около 19:00 на детской площадке во дворе жилого дома на Преображенской улице были обнаружены два десятилетних мальчика, находившиеся без сознания. Один из них был доставлен в больницу, в настоящее время угрозы его жизни нет, смерть второго констатировали врачи. Причина смерти — отравление газом, уточнил источник.

«Установлено, что дети пытались получить кайф, дыша газом для зажигалок. Это и стало причиной трагедии», — указал собеседник «Ленты.ру».

Официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Варвара Заева подтвердила «Ленте.ру» факт произошедшего. «В настоящее время следователь приступил к работе на месте происшествия, обстоятельства выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила Заева.