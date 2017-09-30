Ставропольскую пенсионерку заподозрили в случайном отравлении правнучки

Пятеро детей и двое взрослых отравились крысиным ядом в ставропольском поселке Тихий Буденовского района, один ребенок погиб. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

В причастности к произошедшему подозревается хозяйка дома, 78-летняя прабабушка детей. По данным следствия, 27 сентября она разложила яд с целью уничтожения грызунов. Два дня спустя к ней пришли в гости правнуки, которые отравились выделяемыми парами. Двухлетняя девочка скончалась на месте, еще четверо детей были госпитализированы.

Пожилая женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В апреле воспитанники одного из детских садов Волжского района Саратова — шестилетний мальчик и семилетняя девочка — нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их, после чего их госпитализировали. Угрозы для жизни детей не было.