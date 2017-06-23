Три пятилетних девочки попали в больницу из-за отравления таблетками в Чите

В Чите после госпитализации отравившихся таблетками трех пятилетних девочек начата доследственная проверка. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Забайкальскому краю.

По данным следствия, дети приняли препарат против курения, принадлежащий одной из сотрудниц детского сада.

Как отметили в администрации Читы, всего пострадали шесть детей. Трое из них находятся дома, трое — в больнице.

«В детском саду №73 работает внутренняя комиссия. По ее результатам будут приняты меры административного воздействия вплоть до увольнения виновных», — отмечается в сообщении.

Телеканал «360» передает, что дети обнаружили таблетки во время игры в песочнице. Они приняли около 10 штук.

В апреле в одном из детских садов Саратова шестилетний мальчик и семилетняя девочка отравились крысиным ядом. Дети были госпитализированы.

