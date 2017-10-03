Еще двое отравившихся крысиным ядом детей умерли на Ставрополье

Еще двое детей скончались в Ставропольском крае после того, как отравились крысиным ядом. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по региону.

«Скончались еще двое детей: мальчик 2013 года рождения, девочка 2008 года рождения», — уточнил представитель управления.

Ранее, в субботу, 30 сентября, сообщалось, что пятеро детей и двое взрослых в ставропольском поселке Тихий Буденновского района отравились крысиным ядом. В результате двухлетняя девочка скончалась на месте, остальные были госпитализированы.

В причастности к произошедшему заподозрили 78-летнюю прабабушку детей. По данным следствия, она разложила у себя дома яд, чтобы избавиться от грызунов. Два дня спустя к ней пришли в гости правнуки, которые отравились выделяемыми парами.

Пожилая женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).