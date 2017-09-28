Неизвестный в Германии отравил детское питание и потребовал 10 миллионов евро

Правоохранительные органы федеральной земли Баден-Вюртенберг ведут розыск вымогателя, который отравил детское питание в одном из супермаркетов города Фридрихсхафена на юге Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В настоящее время обнаружены пять баночек с детским питанием, в которое был подмешан этиленгликоль. В какой именно торговой сети были обнаружены отравленные консервы, полиция не уточняет, чтобы избежать паники среди населения.

Если эта токсичная жидкость попадет в организм человека, она может привести к необратимым изменениям и даже летальному исходу. Злоумышленник требует выкуп в размере 10 миллионов евро, угрожая в противном случае добавить опасную субстанцию в новую партию продукции для детей. Об этом заявили в региональной прокуратуре.

Вымогатель предупредил, что если его требования не будут выполнены, то он добавит этиленгликоль еще к 20 наименованиям продукции, предназначенной для продажи не только в магазинах Германии, но и за ее пределами.

12 июля сообщалось, что полицейских в городе Кале (север Франции) заподозрили в отравлении питьевой воды, предназначавшейся для мигрантов. По словам источников, стражи порядка выливали в канистры с водой ядовитые вещества, которые используются в баллончиках со слезоточивым газом.

«Один мигрант сделал глоток и почувствовал легкое недомогание. Когда люди поняли, что это нельзя пить, они выбросили баки. В течение трех недель я услышал еще о трех таких случаях», — заявил представитель благотворительной организации Auberge des Migrants. Он добавил, что многие свидетели видели, как полицейские отравляют воду.