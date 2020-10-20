Москвич захотел потравить тараканов и умер

Житель столицы насмерть отравился дихлофосом во время травли тараканов в своей квартире на северо-востоке города. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение о смерти мужчины поступило в полицию из больницы имени Пирогова. Медики констатировали смерть от отравления дихлофосом — это средство используется для уничтожения тараканов. Полицейские побеседовали с сожительницей погибшего и выяснили, что за несколько часов до смерти москвич якобы уехал в свою вторую квартиру на улице Кибальчича — он хотел зачистить ее от насекомых. Через некоторое время он сам вызвал скорую и был госпитализирован, а чуть позже умер. По данному факту полиция проводит проверку.

В декабре 2019-го мать и сын умерли в Алма-Ате (Казахстан) после обработки квартиры от насекомых. Они использовали инсектицид под названием «Палач». 30-летний мужчина скончался через две недели после госпитализации, а его мать — несколькими днями позже.

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