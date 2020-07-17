Найден похожий на Дарта Вейдера огромный морской таракан

Огромный морской таракан, похожий на главного злодея из киносаги «Звездные войны» Дарта Вейдера, обнаружен на дне Индийского океана. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на данные исследования ученых из Сингапура.

Исследователи обнаружили необычное существо с 14 лапками во время глубоководной съемки у побережья Бантена (Западная Ява, Индонезия) в 2018 году. Животное, чья голова и фасеточные глаза напоминают шлем Лорда ситхов, получило название Bathynomus raksasa. Ученые считают, что морской обитатель принадлежит к новому виду.

Bathynomus raksasa — так называемый «гигантский изопод» — тип ракообразных, которые своим внешним видом напоминают тараканов и мокриц, но на самом деле более тесно связаны с морскими обитателями, такими как крабы и креветки. Они проживают на дне океана, питаясь останками мертвых морских животных, которые опустились на морское дно, однако, как и тараканы, изоподы способны выживать в течение длительного времени без пищи.

Несмотря на то что длина большинства представителей вида обычно составляет около 13 дюймов (33 сантиметра), некоторые виды, например Bathynomus raksasa, могут достигать около 20 дюймов (50 сантиметров) в длину. Отмечается, что Bathynomus raksasa — второй по величине вид изоподов, который на данный момент известен науке, крупнее только Bathynomus giganteus.