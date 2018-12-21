Раскрыта личность отца Дарта Вейдера

В комиксе Darth Vader No. 25 по «Звездным войнам» рассказали, кто является отцом Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера). Об этом сообщает портал FanSided в пятницу, 21 декабря.

Далее следуют спойлеры.

В фильме 1999 года «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» Шми рассказывает джедаю Квай-Гону, что ее сын появился на свет в результате непорочного зачатия. Квай-Гон был убежден, что Дарт Вейдер родился, потому что на то была воля самой Силы. Некоторые фанаты поверили в такое объяснение, однако другие считали, что у Скайуокера все же есть отец.

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Из комикса следует, что его отцом является Палпатин, который при помощи Силы смог создать темного джедая в утробе Шми. Многие поклонники саги выдвигали такую теорию после картины «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», где Палпатин рассказывает Скайуокеру про темного повелителя ситхов Дарта Плэгаса.

В июле журнал The Hollywood Reporter назвал Дарта Вейдера главным кинозлодеем всех времен.

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