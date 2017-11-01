Игрушечного Дарта Вейдера в кристаллах Swarovski оценили в 10 тысяч долларов

Бренд Swarovski выпустил фигурку главного антигероя саги «Звездные войны» Дарта Вейдера, покрытого фирменными кристаллами. Об этом сообщает портал Luxurylaunches.

Стоимость коллекционной фигурки составляет 10 250 долларов. Тираж серии не превысит 300 единиц. По словам представителей компании, к каждому экземпляру прилагаются особый сертификат подлинности и уникальный номер.

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Дарт Вейдер запечатлен со своим красным мечом. Для создания одной фигурки требуются 120 часов непрерывной работы и 29 тысяч кристаллов Swarovski.

В апреле сообщалось, что японская компания Nikon в честь своего 100-летия выпустила серию памятных сувениров. Коллекция создана в сотрудничестве с брендом Swarovski.

Австрийская компания Swarovski основана в 1895 году. Она специализируется на выпуске украшений из хрусталя и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Самая известная продукция — стразы, которые продаются под брендом «Кристаллы Swarovski».