Swarovski создал хрустальный фотоаппарат

Японская компания Nikon в честь своего 100-летия выпустила серию памятных сувениров. Коллекция создана в сотрудничестве с брендом Swarovski. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Luxurylaunches.

В нее вошли хрустальные копии модели Nikon Model I — первого фотоаппарата компании. Каждая фигурка отмечена серийным номером, линейка будет выпущена ограниченным тиражом. Цены пока не озвучивались.

Австрийская компания Swarovski основана в 1895 году. Она специализируется на выпуске украшений из хрусталя и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Самая известная продукция — стразы, которые продаются под брендом «Кристаллы Swarovski».

Японская компания Nikon специализируется на производстве оптики и электронных устройств для обработки изображений. Основана в 1917 году, штаб-квартира располагается в Токио.