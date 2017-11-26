Фанатам предложили купить обгоревший шлем Дарта Вейдера

Компания Hot Toys представила копию обгоревшего и расплавившегося шлема Дарта Вейдера, впервые показанную в седьмом эпизоде «Звездных войн». Об этом пишет Gizmodo.

Как написали владельцы Hot Toys в Facebook, шлем произвел сильное впечатление на фанатов «Звездных войн». Он поступил в продажу в магазине в Токио 23 ноября, он будет доступен до 14 января 2018 года. В онлайн-магазине Hot Toys «Лента.ру» не обнаружила этот товар.

Дарт Вейдер — главный антагонист американской киносаги, он появляется во всех эпизодах, начиная с первого фильма классической трилогии, снятого в 1977 году.

В «Пробуждении силы», вышедшем на экраны в 2015-м, один из главных героев — Кайло Рен, сын принцессы Леи и Хана Соло, — считает себя последователем Дарта Вейдера. В одной из сцен фильма показано, что Кайло хранит у себя оплавившийся шлем Вейдера.