Вышел новый трейлер восьмых «Звездных войн»

Видео: Star Wars / YouTube

В сети появился очередной проморолик фантастической картины «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи». Трейлер опубликован на YouTube-канале Star Wars.

В минутном ролике видно, как Люк Скайуокер заходит в кабину пилота в космическом корабле «Тысячелетний сокол». Также в клипе показано наступление войск Империи на повстанцев.

Первый трейлер ленты был опубликован в апреле, второй вышел 10 октября.

Восьмой эпизод саги появится на экранах 15 декабря. В фильме сыграли Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер. В новых «Звездных войнах» также появится Кэрри Фишер, которая умерла через пять месяцев после завершения съемок.