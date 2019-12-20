Мать и сын умерли после обработки квартиры от насекомых

В Алма-Ате (Казахстан) 67-летняя местная жительница и ее сын скончались, предположительно, от отравления ядом для насекомых. Об этом сообщает Almaty.tv.

По данным телеканала, оба пострадавших поступили в больницу 1 декабря. До этого они провели обработку своей квартиры инсектицидом под названием «Палач». В частности, средством были покрыты балкон и окна жилого помещения. 30-летний мужчина умер через две недели после госпитализации, а его мать — несколькими днями позже. При этом женщина находилась в коме, ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

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В управлении общественного здоровья Алма-Аты заявили, что в городе проводится работа по прекращению реализации «Палача».

Согласно информации на сайте «Насекомых.net», «Палач» — профессиональный инсектицид, изготовленный на основе фентиона. Он считается безопасным для человека.

Ранее в декабре россиян предупредили о нашествии «супертараканов». Как отмечают ученые, современные тараканы очень живучи, и, чтобы спастись от нашествия насекомых, необходимо использовать разные химические средства. Чаще всего с «супертараканами», невосприимчивыми к «химии», сталкиваются жители многоэтажек, где на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины.

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