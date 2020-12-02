В Госдуме предложили наказывать местные власти за нападения бродячих собак

В Госдуме предложили наказывать местные власти за нападения бродячих животных на граждан. С такой инициативой выступил председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в проекте «Дай сказать!» на YouTube.

«У меня по этому поводу четкая позиция — кто должен нести ответственность за нападение бездомных собак на человека, ребенка, другое животное, неважно, на имущество? Руководитель муниципалитета, в котором это произошло. Что делает бездомная собака на улице? Ее там не должно быть», — подчеркнул депутат.

Часть вины за нападения он возложил на ветеринаров, которые после стерилизации и вакцинации не наблюдали за животными, а отпускали их. «Если она [собака] проявляет признаки агрессии и отсутствие социальности, ее ни в коем случае нельзя отдавать на пристройство, в другой приют или возвращать в естественную среду обитания», — посчитал он.

Однако Бурматов добавил, что даже в случае агрессии со стороны животного после вакцинации нельзя прибегать к эвтаназии. В эфире проекта депутат рассказал о приюте в Иркутской области, который заподозрили в массовом убийстве собак и кошек. Он заверил, что следит за ситуацией, а также назвал этот инцидент тяжелым уголовным преступлением.

Приют для бездомных животных, расположенный в деревне Карлук Иркутской области, обвинили в убийстве 50 тысяч кошек и собак в середине ноября. О том, что на территории организации находится большое число мертвых животных, стало известно благодаря волонтерам, которые смогли попасть за ворота и спасти нескольких питомцев. При этом то, что они там нашли, повергло в шок: кошки и собаки лежали в морозильных камерах, остальные спрятаны в мешках со следами насильственной смерти.