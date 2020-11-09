В российском приюте для животных массово убили собак

В приюте для животных Иркутской области произошло массовое убийство собак. Об этом сообщила общественный деятель Наталья Ветрова на своей странице в Instagram в пятницу, 6 октября.

В деревне Карлук, по ее словам, собак убили сразу после отлова, а других раненых бросили в вольерах с живыми собаками. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Говорит Москва», что к преступлению может быть причастна компания «Пять звёзд». Он отметил, что компания выиграла тендер на регулирование численности животных.

«Общественные инспекторы случайно накрыли тот момент, когда эти собаки в приюте оказались, мертвые. А до этого их, судя по всему, попросту вывозили оттуда в неизвестном направлении. То, что там мы увидели на этих кадрах, это за гранью добра и зла», — сказал он.

В администрации Карлукского муниципального образования заявили, что к ним не поступала информация об инциденте. 7 ноября прокуратура Иркутской области дала ветеринарской службе региона согласие на проведение внеплановой проверки приюта «Пять звезд», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

Приют расположен в 13 километрах от Иркутска и является одним из главных исполнителей заказов по отлову бездомных животных.

Ранее после убийства 200 собак и кошек в приюте для бездомных животных в Якутске возбудили уголовное дело. По данным ведомства, 7-8 марта в пункте передержки безнадзорных животных Якутска было убито 201 животное. Это было сделано на основании приказа главы управления ветеринарии.