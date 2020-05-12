После убийства 200 собак и кошек в российском приюте возбудили уголовное дело

В Якутске после убийства 200 собак и кошек в российском приюте для бездомных животных возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает региональное управление прокуратуры.

По данным ведомства, 7-8 марта в пункте передержки безнадзорных животных Якутска было умерщвлено 201 животное. Это было сделано на основании приказа главы управления ветеринарии. Как установила прокуратура, приказ нарушал санитарные и ветеринарные нормы. После обнаружения зараженного животного сотрудники центра передержки должны были изолировать остальных собак и кошек, а не умерщвлять их.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении начальника управления ветеринарии Якутска по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Проводятся процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

9 марта сообщалось, что в департаменте ветеринарии Якутска массовое убийство собак и кошек объяснили контактом животных с бешеным псом. 13 марта глава Якутии Айсен Николаев запретил усыплять животных, находящихся в пункте передержки в Якутске.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



