В Якутске нашли контейнер с сотней собак и кошек с перерезанным горлом

Зоозащитники нашли в одном из пунктов передержки животных в Якутске контейнер, полный трупов собак и кошек. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

По словам зоозащитницы Златы Сычевой, все животные — около ста — были перебиты. Telegram-канал «Подъем» опубликовал видео, на котором запечатлены трупы собак с перерезанным горлом.

Работники пункта передержки заявили, что все претензии следует направлять республиканскому департаменту ветеринарии. В ведомстве, в свою очередь, сообщили, что все было законно, — эвтаназии подвергли 72 собаки, которые контактировали с инфицированной бешенством особью, передает SakhaDay. Мэр Якутска Сардана Авксентьева отказалась брать на себя ответственность за произошедшее, сообщив, что она не давала таких указаний.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку. По его словам, будет сформирована специальная комиссия, в которую будут включены активисты и журналисты. О проведении проверки также сообщили в МВД республики.

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