В российском приюте нашли трупы 50 тысяч бездомных животных

Приют для бездомных животных, расположенный в деревне Карлук Иркутской области, обвинили в убийстве 50 тысяч кошек и собак, передает «360» в своем Telegram-канале в воскресенье, 22 ноября.

О том, что на территории организации находится большое число мертвых животных стало известно благодаря волонтерам, которые смогли попасть за ворота и спасти нескольких питомцев. При этом то, что они там нашли, повергло в шок: кошки и собаки лежали в морозильных камерах, остальные спрятаны в мешках со следами насильственной смерти.

Местный приют является частью компании «Пять звезд», считающейся одной из главных фирм, занимающейся отловом и содержанием бездомных животных в регионе.

По данным издания, зоозащитники обратились в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД России. В своем письме они заявили, что животные «систематически убиваются жестокими способами прямо во время отлова». Кроме того, некоторые из них отправляются в этот «незаконный "приют"». На его территории они погибают от холода, жажды, голода и инфекции. За все время жертвами данной организации стали более 50 тысяч животных.

Отмечается также, что Александр Солдатов, владеющий компанией «Пять звезд», назвал обвинения ложью, а также рассказал об угрозах от неизвестных.

В начале ноября глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предположил, что «Пять звезд» может быт причастной к массовому убийству животных. Он отметил, что ранее компания выиграла тендер на регулирование численности бездомных кошек и собак в регионе.